«الانضباط» توقف 4 لاعبين 11 مباراة وتغرمهم 70 ألفاً

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، 4 لاعبين 11 مباراة وغرمتهم 70 ألف ريال؛ لارتكابهم مخالفات أثناء مباريات فرقهم في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، 4 لاعبين 11 مباراة وغرمتهم 70 ألف ريال؛ لارتكابهم مخالفات أثناء مباريات فرقهم في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم. و اللاعبون الـ4 هم؛ سلطان الغنام من النصر (مباراتين)، وبرايان أليمان من الاتفاق (5 مباريات)، ومحمد مجرشي من أحد (3 مباريات)، وأسبريلا من الفيحاء (مباراة)، لمخالفتهم المادة (4813) من اللائحة، إذ قام الغنام بـ«دعس» قدم لاعب منافس، فيما استخدم أليمان والمجرشي قوة مفرطة ليصيبا لاعبي الفريق المنافس في منطقة حساسة، وأخيرا عاقبت اللجنة أسبريلا لارتكابة سلوكا غير رياضي ضد جامعي الكرات.

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