شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ‏يرعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، مساء اليوم (الأربعاء) حفل افتتاح دورة الألعاب الرياضية الـ17 للقوات المسلحة، في الصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي بجدة. أوضح ذلك رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المشرف العام على الدورة اللواء ركن محمد بن عبدالخالق الغامدي. وبين أن المنافسات ستقام خلال الفترة من 1-30/6/1440هـ، على ملاعب ومنشآت معهد قوات الدفاع الجوي وتضم 14 لعبة تشمل؛ كرة القدم، كرة القدم الصالات، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، ألعاب القوى، السباحة، كرة الطاولة، الكاراتيه، التايكواندو، الجودو، رفع الأثقال، واختراق الضاحية، بمشاركة منتخبات أفرع القوات المسلحة، ورئاسة الحرس الملكي. الجدير بالذكر أن الدورة يشارك بها عدد كبير من أبطال المملكة في عدد من الألعاب المختلفة، في إطار اهتمام القوات المسلحة بمنسوبيها، ورفع مستواهم اللياقي والبدني.

‏يرعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، مساء اليوم (الأربعاء) حفل افتتاح دورة الألعاب الرياضية الـ17 للقوات المسلحة، في الصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي بجدة. أوضح ذلك رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المشرف العام على الدورة اللواء ركن محمد بن عبدالخالق الغامدي. وبين أن المنافسات ستقام خلال الفترة من 1-30/6/1440هـ، على ملاعب ومنشآت معهد قوات الدفاع الجوي وتضم 14 لعبة تشمل؛ كرة القدم، كرة القدم الصالات، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، ألعاب القوى، السباحة، كرة الطاولة، الكاراتيه، التايكواندو، الجودو، رفع الأثقال، واختراق الضاحية، بمشاركة منتخبات أفرع القوات المسلحة، ورئاسة الحرس الملكي. الجدير بالذكر أن الدورة يشارك بها عدد كبير من أبطال المملكة في عدد من الألعاب المختلفة، في إطار اهتمام القوات المسلحة بمنسوبيها، ورفع مستواهم اللياقي والبدني.

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