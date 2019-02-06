الزعيم وغوميز صدارة بس

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) نجح المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز المحترف في صفوف الفريق الهلالي، في تسجيل الهدف المئوي الرابع في الدوري حينما سجل الهدف الأول في مباراة فريقه أمام الفتح، ضمن الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير

نجح المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز المحترف في صفوف الفريق الهلالي، في تسجيل الهدف المئوي الرابع في الدوري حينما سجل الهدف الأول في مباراة فريقه أمام الفتح، ضمن الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ووصل عدد أهداف المسابقة إلى 406 أهداف في الدوري، بعد ختام الجولة الماضية بمعدل تهديفي وصل إلى 2.82 هدف في المباراة الواحدة، ويتصدر غوميز قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا، متقدماً على دجانيني تفاريس من الرأس الأخضر، والسوري عمر السومة، والكاميروني لياندر تاوامبا بفارق هدفين (12 هدفا لكل لاعب)، ويتصدر الزعيم قائمة الأكثر تسجيلاً في الدوري بـ 44 هدفاً، يليه التعاون بـ 38 هدفاً، فيما يعد فريق أحد الأقل تسجيلا في الدوري إذ سجل لاعبوه 11 هدفاً، كما يتصدر الفريق الشبابي قائمة أقوى خط دفاع بعد أن ولج مرماه 12 هدفاً، ثم النصر الذي اهتزت شباكه 17 مرة، ثم الهلال 19 هدفاً، فيما يقف أحد بأضعف خط دفاع، بعد أن تلقى 37 هدفاً، ثم الفيحاء 35 هدفاً، ثم الباطن والاتحاد بـ 32 هدفاً.

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