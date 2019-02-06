شكرا لقرائتكم خبر عن مجهول يقحم الفرج في «ظلم النصر».. واللاعب يوضح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

وجه لاعب الهلال سلمان الفرج، عتبه لشخص مجهول نشر مقطعاً مصوراً مع حارس النصر وليد عبدالله، خلال زيارة الأخير للفرج للاطمئنان على حالته الصحية بعد نجاح عمليته الجراحية، إذ تبادل فيه اللاعبان الحديث عن «ظلم يتعرض له فريق النصر»، حيث قال الفرج في المقطع المتداول «إذا كان النصر مظلوماً فما علاقة الهلال بذلك؟»، ولكن البعض رأى ذلك اعترافاً من لاعب الهلال الفرج بالظلم الذي يتعرض له فريق النصر.

وكتب الفرج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تداول البعض حديثاً لي كان مع أخي وليد عبدالله يتحدث فيه عن ظلم نادي النصر، فقلت له لا دخل للهلال بما حدث لكم».

وتابع «قلت له لو أردت الحديث عن الظلم الذي يتعرض له الهلال لاتسع الحديث أكثر ويكفي من ظلم الهلال ضربة الجزاء التي أُعقت فيها أمام النصر، عتبي على من نشر ما حدث من حديث عفوي».