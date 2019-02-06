شكرا لقرائتكم برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو «الإثارة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ ساعتين في 6 فبراير 2019 - اخر تحديث في 5 فبراير 2019 / 23:51

يستهل عملاقا الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد الجزء الأول من مواجهة ثلاثية بينهما على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة عندما يلتقيان على ملعب الأول «كامب نو» اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم وسط شكوك حول مشاركة نجم النادي الكاتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب في فخذه.



ويعاني الأرجنتيني من تقلص عضلي بحسب الصحف المحلية تعرض له خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا (2-2) السبت، وشوهد لفترة طويلة خارج الملعب حيث خضع للعلاج، لكنه أكمل المباراة التي سجل فيها هدفي فريقه، أحدهما من ركلة جزاء.

لكن فالفيردي يستطيع الاعتماد مجددا على خدمات جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي غاب عن مباريات فريقه الأربع الأخيرة لإصابة في كاحله تعافى منها تماما وعاود التمارين في الأيام الأخيرة.

ويلتقي الفريقان إيابا في هذه المسابقة في 27 الحالي على ملعب «سانتياغو برنابيو» في مدريد، ثم في الدوري المحلي في 2 مارس المقبل على الملعب ذاته.

والتقى الفريقان ذهابا في الدوري على ملعب «كامب نو» وخرج برشلونة بفوز ساحق بنتيجة 5-1 في غياب ميسي الذي كان يعاني من كسر في ذراعه.

فيما يعاني ريال مدريد من غياب مدافعين أساسيين في صفوفه هما الفرنسي رافايل فاران وداني كارباخال لايقافهما، ويمر فريق العاصمة في فترة جيدة حيث حقق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات وسجل خلالها 16 هدفا أي بمعدل 1ر3 أهداف في المباراة الواحدة، وبرز في صفوفه في الآونة الأخيرة البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور (18 عاما) المرشح لخوض أول كلاسيكو له.