شكرا لقرائتكم «إي دي» في بطولة البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 6 فبراير 2019 - اخر تحديث في 5 فبراير 2019 / 23:49

يسعى سائق فريق «إي دي للسباقات» عيسى الدوسري وابنه عبدالله إلى مواصلة تألقهما في بطولة البحرين لسباقات الكارتينغ القصيرة، حيث يدخل الثنائي الجولة الخامسة من البطولة التي ستقام الجمعة المقبلة وتستضيفها حلبة البحرين الدولية للكارتينغ.



ويتصدر عيسى المركز الأول في الترتيب العام لفئة الأساتذة «ماسترز» وبفارق مُريح عن أقرب منافسيه، فيما يأتي ابنه عبدالله في المركز الثالث في الترتيب العام لفئة الناشئين «جونيورز».

ويأمل عيسى بمواصلة صدارته في البطولة قبل ثلاث جولات من الختام، فيما يطمح ابنه عبدالله إلى مواصلة تقدمه للمراكز الأولى بعد سلسلة من الحصص التدريبية التي أجراها الفترة الماضية من أجل تحسين مهاراته وقدراته. وأكد عيسى سعيه إلى تحقيق لقب البطولة ومواصلة إنجازاته في كافة السباقات التي يشارك بها والتي كان آخرها فوزه برالي حائل نيسان الذي أقيم الشهر الماضي، مبينًا أن مستوى المنافسة كبير في البطولة في ظل مشاركة عدد من السائقين المميزين.