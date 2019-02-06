شكرا لقرائتكم استبعاد صلاح من المنتخب المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعتين في 6 فبراير 2019 - اخر تحديث في 5 فبراير 2019 / 23:53

وافق المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم المكسيكى خافيير أغيرى على استبعاد جناح ليفربول محمد صلاح من التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة النيجر في 22 مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة

الأمم الأفريقية ثم المباراة الودية أمام نيجيريا في الـ26 من الشهر ذاته لمنح اللاعب راحة إثر ما يعانيه من إرهاق مع فريقه الإنكليزي وعدم أهمية نتيجة المباراتين.

فيما حذر المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان غروس لاعبيه من التفريط في أي نقطة بالدوري المصري، مشددا على أنه سيعالج سريعا أخطاء مباراة جورماهيا الكيني في بطولة الكونفديرالية الإفريقية التي شهدت سقوط الفريق «الأبيض» بأربعة أهداف مقابل هدفين. ويلتقي المتصدر الزمالك مع النجوم السبت المقبل في الجولة الـ 21 بالدوري المحلي وقد تشهد المباراة تغييرات عدة في التشكيل الأساسي بعد تراجع مستوى عدد من اللاعبين.



وعن تهديد لاعب الوسط أيمن حفني بالرحيل بعد إصرار غروس على عدم منحه فرصة في التشكيل الأساسي قال المشرف على الفريق أمير مرتضى منصور إن حفني باق مع الفريق ولم يعرب عن غضبه لعدم المشاركة بشكل منتظم كما تردد في وسائل إعلام، مؤكدا أن اللاعب تعافى من الإصابة وسيدخل تدريجيا في المشاركات المحلية والقارية.

بدوره، خطف بيراميدز ثلاث نقاط ثمينة بفوزه الصعب على الداخلية (2- صفر) رفعاً رصيده إلى 42 نقطة وقلص الفارق إلى ثلاث نقاط مع المتصدر.