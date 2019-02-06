شكرا لقرائتكم رونالدو يكسب الجمهور الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - شنغهاي - أ ف ب | منذ ساعتين في 6 فبراير 2019 - اخر تحديث في 5 فبراير 2019 / 23:45

شهدت شعبية يوفنتوس الإيطالي في الصين صعودا صاروخيا على حساب عملاق إسبانيا وأوروبا ريال مدريد، وذلك على خلفية تعاقده مع نجم الأخير البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي مقابل قرابة 110 مليون يورو.



وارتفعت شعبية يوفنتوس بنسبة 68,5 بالمئة على موقع التواصل الاجتماعي «ويبو» الصيني الموازي لتويتر في الفترة بين تموز (يوليو) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين، وذلك بحسب ما كشف بطل وارتفعت شعبية يوفنتوس بنسبة 68,5 بالمئة على موقع التواصل الاجتماعي «ويبو» الصيني الموازي لتويتر في الفترة بين تموز (يوليو) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين، وذلك بحسب ما كشف بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الماضية. ومن المؤكد أن المستوى الذي يقدمه رونالدو منذ قدومه من ريال المتوج معه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات في المواسم الخمسة الماضية، ساهم أيضا في تعزيز شعبية يوفنتوس في الصين، إذ أصبح أول لاعب من فريق «السيدة العجوز» يسجل 17 هدفا أو أكثر في 22 مرحلة من الدوري منذ الفرنسي دافيد تريزيغيه موسم 2005-2006 (أنهاه بـ23 هدفا).



كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يكسب

الجمهور الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.