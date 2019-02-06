شكرا لقرائتكم خالد مرتجى يتابع استعدادات الأهلى لمواجهة سيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُتابع المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الاهلي والذى كلّفه مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في تنزانيا بعض الأمور الخاصة برحلة المارد الأحمر للعاصمة التنزانية دار السلام أحد دول حوض النيل.

ويسافر الأهلي إلى تنزانيا يوم 9 فبراير الجاري لمواجهة سيمبا 12 فبراير الجارى فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبحث مرتجي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري عدة ترتيبات خاصة بمقر إقامة الفريق في دار السلام وكذلك رحلة الطيران التى ستستغرق ستة ساعات تقريباً لن يتخللها ترانزيت.

كما بحث مرتجي مع السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا، عدة أمور أخرى خاصة بملاعب التدريب وملعب المباراة وتأمين البعثة وغيرها من ترتيبات الرحلة .

يذكر أن الأهلي فاز على سيمبا السبت الماضي باستاد برج العرب بخماسية نظيفة فى الجولة الثالثة ويتربع الأهلي على قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.