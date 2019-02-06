شكرا لقرائتكم جروس قفل شنطة جورماهيا وفتح علبة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مجلس إدارة الزمالك مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، ملف الخسارة الأفريقية من جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين عقب عودة البيضاء أمس الثلاثاء إلي القاهرة من كينيا.

واكتفي مجلس إدارة النادي بتحذيرات لجهاز جروس بإنه لن يتم قبول أي هزة جديدة للفريق خاصة إن المجلس لديه بعض التحفظات حول استبعاد بعض العناصر مثل أيمن حفني صانع ألعاب الفريق من الصورة تماما رغم إنه أحد الركائز الأساسية بالسنوات الأخيرة مطالبين جروس بتطبيق العدالة داخل الفريق وجاء غلق الملف الأفريقي تمهيدا لبدء الاستعدادات اليوم لمواجهة نجوم إف سي، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.