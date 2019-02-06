شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم موقف مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك إن مصطفي محمد مهاجم الفريق المعار لطلائع الجيش سيكون أول العائدين من معارين النادي الأبيض في الموسم القادم لتعزيز خط الهجوم بعدما فضلت إدارة النادي بالاتفاق مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق تأجيل عودته حتي نهاية الموسم للحكم علي تجربته وتقييمه بشكل كامل.

كما أوضح المصدر ذاته إنه حدثت اتصالات هاتفية في الفترة الماضية بين أمير مرتضي ومصطفي محمد للتأكيد علي متابعته بشكل دوري ومطالبة اللاعب ببذل أقصي جهد خلال الفترة القادمة للوصول إلي أفضل المستويات من أجل العودة في الموسم القادم لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض خاصة إنه أحد العناصر التي حرصت إدارة النادي علي اكتسابه الخبرات من أجل الاستفادة به في المواسم المقبلة علي الصعيد الفني.