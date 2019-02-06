شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يطمئن على كالوشا بعد إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مصطفى كالوشا، مدافع نادى الداخلية، أشعة الساعات المقبلة، من أجل تحديد مدة غيابه عن الفريق بعد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية .

وكان كالوشا تعرض للإصابة خلال مباراة الداخلية وبيراميدز والتى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى استضافها استاد كلية الشركة وانتهت بهزيمة أبناء علاء عبد العال بهدفين نظيفين.

ورصيد الداخلية توقف بعد الهزيمة عند النقطة 21 فى المركز الـ14 بجدول ترتيب مسابقة الدورى العام، ليصبح أبناء علاء عبد العال فى موقف لا يحسدون عليه بعدما تساوى عدد نقاط الداخلية مع الاتحاد السكندرى وإنبى.