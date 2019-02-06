شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستأنف تدريباته استعدادا لذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش تدريباته بقيادة البلجيكى لوك إيميل، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب التعادل السلبى مع سموحة فى الجولة الـ 21 للدورى. ويستعد الطلائع لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 15 فبراير الحالى على استاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الاسبوع الـ 22 للدورى. ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 25 نقطة .

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