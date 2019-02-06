شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل محمد رجب عن العودة للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ محمد رجب، مهاجم الإنتاج الحربى، فترة التأهيل تمهيداً للمشاركة فى المران الجماعى بعد إصابته بجزع فى الرباط الخارجى للركبة، ويحتاج اللاعب لعشرة أيام للمشاركة فى المران الجماعى لفريقه .

وكان رجب قد تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للركبة فى مباراة حرس الحدود، التى انتهت بخسارة الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام .

ويستضيف الجونة نظيره الإنتاج الحربى على استاد الجونة فى تمام الرابعة عصر غدا الخميس ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدورى.