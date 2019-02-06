شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يغلق ملف بيراميدز ويستأنف تدريباته غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال، تدريباته غدا الخميس، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق عقب مباراة بيراميدز. وتلقى نادى الداخلية هزيمة قاسية فى الدقائق الأخيرة بهدفين نظيفين أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام على استاد كلية الشرطة. وتوقف رصيد الداخلية بعد الهزيمة عند النقطة 21 فى المركز الـ14 بجدول ترتيب مسابقة الدورى العام، ليصبح أبناء علاء عبد العال فى موقف لا يحسدون عليه بعدما تساوى عدد نقاط الداخلية مع الاتحاد السكندرى وإنبى.

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية يغلق ملف بيراميدز ويستأنف تدريباته غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.