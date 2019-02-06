سيد عبد الحفيظ: لن نقبل بأي تعديلات في جدول الدوري

كتب - مصطفى محمود

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأهلي لن يقبل أي تعديلات في جدول الدوري، متابعًا: "ليس لدينا مؤجلات من الدور الأول سوى مباراة مع الزمالك وشكوى بعض الأندية غير منطقية.

وأضاف "عبد الحفيظ" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اَخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،مساء اليوم، أن الأهلي يخوض مبارياته