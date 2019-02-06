كتب - مصطفى محمود
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأهلي لن يقبل أي تعديلات في جدول الدوري، متابعًا: "ليس لدينا مؤجلات من الدور الأول سوى مباراة مع الزمالك وشكوى بعض الأندية غير منطقية.
وأضاف "عبد الحفيظ" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اَخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،مساء اليوم، أن الأهلي يخوض مبارياته
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ: لن نقبل بأي تعديلات في جدول الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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