أهداف الثلاثاء.. فوز صعب للأهلي أمام إنبي.. وسقوط دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأهداف خلال اليوم الثلاثاء في الدوري المصري. الدوري المصري إنبي (1) VS الأهلي (2) بتروجت (1) VS دجلة (0) كأس ألمانيا هايدنهايم (2) VS باير ليفركوزن (1) دورتموند (3) VS فيرد بريمين (3) وبركلات الترجيح فاز فيرد بريمين بنتيجة (4 - 2 )

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