موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي وإيفرتون

كتبت: سارة جاب الله

يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً علي إيفرتون مساء اليوم الأربعاء علي ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجلير الممتاز "البريمرليج" ، وتقام المباراة قبل موعدها بالجدول الرسمي والتي كان من المقرر لها أن تقام يوم ثلاثة والعشرين من فبراير الجاري.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

تنطلق مبارام مانشستر سيتي و إيفرتون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

تذاع مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بشكل حصري علي قناة بي إن سبورت HD

2 المشفرة.

يدخل مانشستر سيتي االلقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ليفربول ويسعي السيتي للفوز ليتساوي مع الريدز ، بينما يحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد ثلاثة وثلاثين نقطة ويرغب في حصد الثلاث نقاط للتقدم للمركز الثامن بدلاً من واتفورد.

جدير بالذكر إن مباراة الدور الأول التي جمع بين مانشستر سيتي وإيفرتون أنتهت بفوز السيتي بلاثة أهداف مقابل هدف.