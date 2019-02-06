سولاري يؤجل الإعلان عن قائمة ريال مدريد بالكلاسيكو

كتبت: سارة جاب الله

أجل الإرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الكشف عن قائمة الفريق التي يستدعاها لملاقة نظيرة برشلونة علي ملعب " الكامب نو" في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا .

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدرب الإرجنتيني سولاري قرر تأجيل الإعلان عن قائمة فريقه الرسمية لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو.

وقرر سولاري سفر 21 لاعباً إلى مدينة برشلونة لخوض اللقاء المرتقب، ولكنه فضل عدم الإعلان عن القائمة الرسمية إلا قبل ساعات من انطلاق المباراة، حتى لا يحدث أي إزعاج أو اضطرابات في الفريق قبل اللقاء.

وإضافت إن سولاري تعمد إخفاء أوراقه عن المدير الفني للبرسا الإسباني إرنستو

فالفيردي حين يعرف هوية الذين سيتم التعويل عليهم في الكلاسيكو من جانب ريال مدريد.

وتضمنت قائمة المسافرين كلاً من إيسكو، ماركو أسينسيو، ماريانو دياز وداني سيبايوس، وسيتم استبعاد إثنين من هذا الرباعي من تشكيلة ريال مدريد في الكلاسيكو المقبل.

يذكر أن سولاري استبعد الثلاثي: فالفيردي لاعب الوسط، براهيم دياز اللاعب الشاب القادم من مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير وكذلك ألفارو أودريوزولا الظهير الأيمن الإسباني.