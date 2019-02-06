تعاقدات دوري المحترفين الشتوية هجومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

من أصل 92 صفقة أبرمتها أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت منتصف ليل أمس الأول، بلغ عدد الصفقات مع اللاعبين الأجانب 47 صفقة، مقابل 45 صفقة محلية، بينها لاعبان من مواليد المملكة، هما: عثمان الحاج (الأهلي) وأحمد باسعيد (الفيصلي).

وركزت الأندية في تعاقداتها الأجنبية أكثر على استقطاب مهاجمين، حيث بلغ عددهم 21 مهاجما، مقابل التعاقد مع 10 مدافعين (بمعدل مهاجمين أمام كل مدافع)، و13 لاعبا لخط الوسط، و3 حراس مرمى.

وكما هو متوقع، تصدر متذيل ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق أحد المركز الأول في التعاقدات، بعد أن بلغت صفقاته 12 صفقة، تلاه الفيحاء بتسعة تعاقدات، ثم الاتحاد بثماني صفقات، والأهلي والقادسية والباطن بواقع 7 صفقات.

أما أقل الأندية تعاقدات، فهي النصر والوحدة والفيصلي والاتفاق، بواقع 3 صفقات محلية وأجنبية.

مراكز شغلها الأجانب في الشتوية

حراسة المرمى 3

خط الدفاع 10

خط الوسط 13

خط الهجوم 21

صفقات الأندية خلال الشتوية

الهلال 5

الإسباني جوناثان سوريانو (مهاجم)، الإيطالي جوفينكو (مهاجم)، عبدالرحمن اليامي (مهاجم)، الأسترالي ميلوس ديجينيك (مدافع)، هتان باهبري (وسط).

النصر 3

البرازيلي مايكون بيريرا (وسط)، عبدالله الخيبري (وسط) عبدالله آل سالم (مهاجم)

الأهلي 7

حسين عبدالغني (مدافع)، تيسير الجاسم (وسط)، عبدالعزيز الشهراني (وسط) عثمان الحاج (مهاجم - مواليد)، الروماني نيكولاس ستانسيو (وسط)، التشيلي كلاوديو بايزا (وسط)، والبرازيلي أدريلان سانتوس (مدافع).

الشباب 5

الجامبي أبوبكر تراوري (مهاجم)، والبرازيلي سباستياو دي فريتاس (مهاجم)، المغربي مبارك بوصوفه (وسط)، حسن معاذ (مدافع)، محمد البقعاوي (مدافع)

التعاون 5

ناصر الدعجاني (وسط)، وعبدالله الجوعي (وسط)، ومنصور المولد (مهاجم) ومحمد بصاص (مدافع)، والبرازيلي نيلدو بيترولينا (مهاجم)

القادسية 7

سامي النجعي (وسط)، مختار فلاتة (مهاجم)، فهد الجهني (مهاجم)، البرازيلي جورجي داسيلفا (مهاجم)، السوري يوسف قلقا (وسط)، والغاني محمد فتاو (وسط)، والجزائري مختار بلخيثر (مدافع).

الوحدة 3

الكونغولي كابونجو كاسونجو (مهاجم)، والتونسي عصام الجبالي (مهاجم) والجزائري زيدان ميباراكو (مدافع).

الرائد 4

خالد الغامدي (مدافع)، والبرازيلي روبينلسون كانو (وسط)، وعبدالله السبيعي (وسط)، والبلجيكي ايلومبي مبويو (مهاجم)

الاتفاق 3

التونسي أحمد العكايشي (مهاجم)، عبدالله الحافظ (مدافع) وأحمد المحيميد (مدافع)

الفتح 5

البيلاروسي نيكيتا كورزون (وسط)، والصربي ساشا يوفانوفيتش (مهاجم)، وعمار النجار (وسط)، وعلي الزقعان (وسط) جمعان الدوسري (مدافع).

الحزم 6

النيجيري شيبوكي كينيدي (مهاجم)، البرتغالي دييغو سالومو (مهاجم)، الجورجي زوراب تسيسكا (مدافع)، محمد حسن (مهاجم)، وأسامه الخلف (وسط)، وسعيد الدوسري (مهاجم).

الفيصلي 3

البرازيلي دينيلسون بيريرا (مهاجم)، حسين هوساوي (مدافع)، وأحمد باسعيد (وسط_ مواليد).

الاتحاد 8

غاري رودريغز من الرأس الأخضر (مهاجم)، والصربي ألكساندر بريجوفيتش (مهاجم)، والإيفواري سيكو سانوغو (وسط)، والبرازيلي مارسلو غروهي (حارس)، والمغربي مروان داكوستا (مدافع)، وعبدالعزيز البيشي (وسط)، وعبدالله العمار (مدافع) وياسين برناوي (مدافع).

الباطن 7

الغيني إسماعيل بانغورا (مهاجم)، والبرازيلي جونثان بينتيس (مهاجم)، التونسي زياد العونلي (وسط)، والأسترالي أسامه مالك (مدافع)، ورمزي صولان (مهاجم)، وعبدالعزيز مجرشي (وسط)، وبدر النخلي (مدافع)

الفيحاء 9

البرازيلي يوري ليريو (مهاجم)، التونسي أمين الشرميطي (مهاجم)، الأردني عامر شفيع (حارس)، السويدي ناهير بيسارا (وسط)، والتونسي رامي البدوي (مدافع)، ومهند فلاته (وسط)، وعمر المزيعل (مدافع) ومحمد قاسم (مدافع)، وحسين الهاجوج (مهاجم).

أحد 12

المغربي محمد فوزير (وسط)، المصري مؤمن زكريا (وسط)، المصري أحمد جمعة (مهاجم)، التونسي غازي عبدالرزاق (مدافع)، الجزائري كارل مجاني (مدافع)، الأوزبكي إيغناتي نستروف (حارس)، وفهد الرشيدي (وسط)، وصقر عطيف (مهاجم)، وفهد حمد (وسط)، وإسماعيل المغربي (مهاجم)، وجفين البيشي (مدافع)، ومحمد مجرشي (مهاجم).