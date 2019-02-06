الفيس ناوى على اللعب للسيتى بسبب جوارديولا

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن رغبة البرازيلى دانى الفيس فى اللعب مجددا تحت قيادة الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي فى الموسم المقبل. ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الفيس رفض عرضاً للانضمام لفريق فلامينجو البرازيلى فى أواخر عام 2018، وذلك لأنه لازال يحلم باللعب تحت قيادة بيب جوارديولا مرة اخرى. وينتهى تعاقد دانى الفيس مع باريس سان جيرمان الفرنسى فى يونيو القادم، بعد موسمين قضاهما مع فريق عاصمة النور. وكان الفيس ضمن فريق الأحلام الذى يقوده جوارديولا فى برشلونة الإسبانى، والذى حقق خلاله الفريق العديد من الألقاب.

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