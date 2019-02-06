شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بلوزداد يتخطى وفاق سطيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنعش شباب بلوزداد آماله في البقاء بتغلبه على وفاق سطيف بهدف نظيف، في المرحلة العشرين من دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم،ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأخير، فيما توقف رصيد وفاق سطيف عند 27 نقطة في المركز السادس، وسجل سفيان بوشار الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 42.
وكانت الجولة قد شهدت فوز شباب قسنطينة على مضيفه اتحاد بلعباس برباعية نظيفة، كما تغلب أتلتيك بارادو على ضيفه شبيبة القبائل بهدفين نظيفين، وتعادل جمعية عين مليلة مع ضيفه مولودية وهران سلبياً.
كانت هذه تفاصيل خبر شباب بلوزداد يتخطى وفاق سطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.