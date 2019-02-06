شباب بلوزداد يتخطى وفاق سطيف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنعش شباب بلوزداد آماله في البقاء بتغلبه على وفاق سطيف بهدف نظيف، في المرحلة العشرين من دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم،ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأخير، فيما توقف رصيد وفاق سطيف عند 27 نقطة في المركز السادس، وسجل سفيان بوشار الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 42.

وكانت الجولة قد شهدت فوز شباب قسنطينة على مضيفه اتحاد بلعباس برباعية نظيفة، كما تغلب أتلتيك بارادو على ضيفه شبيبة القبائل بهدفين نظيفين، وتعادل جمعية عين مليلة مع ضيفه مولودية وهران سلبياً.