الجرمن: التعادل مع النصر جيد.. وهدفنا البقاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

حقق عجمان، بداية جيدة لمرحلة الإياب بعد تعادله مع النصر «المتجدد» 2-2، عبر ركلة جزاء صحيحة، احتسبت له في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من ضائع، واحتاجت إلى تقنية «الفار» لتأكيدها، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 19 نقطة، ويبقى ضمن دائرة الستة الأوائل في جدول الترتيب.

بدوره، ظهر النصر، بالرغم من تعادله وإخفاقه في الحفاظ على تقدمه 2-1 بصورة مطمئنة، وبرز القادمون الجدد، ولا سيما البرازيلي سيرجيو دوترا، صاحب التحركات المميزة على الجناح والذي كان وراء التمريرتين الحاسمتين لهدفي نيجريدو.

وأبدى مسؤولو «البرتقالي»، رضاهم عن نتيجة التعادل، خاصة أنها جاءت أمام فريق قوي هو النصر، وقال خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة عجمان: «النصر غير ثلاثة لاعبين أجانب واستقدم آخرين على مستوى عال، لذلك فهو فريق قوي والنقطة أمامه ليست سيئة، ونحن بالرغم من النقص «غياب هرماش وزهران وراشد مال الله ومحمد يعقوب»، خرجنا بتعادل نحن راضون عنه كنتيجة وأداء، هدفنا في الدور الثاني هو البقاء في دوري الخليج العربي، ثم السعي لنيل أفضل مركز ممكن.

من جهته، قال المصري أيمن الرمادي، مدرب عجمان: «المباراة كانت قوية، كنا الطرف الأفضل في معظم فترة اللقاء، بالنسبة لنا التعادل جيد بعدما كنا متأخرين 1-2، وبالرغم من الغيابات قدم شبابنا مباراة جيدة، وافتقدنا فقط للمسة الأخيرة، ولم نشعر بأي فارق مع النصر الذي يملك ثلاثة لاعبين أجانب جدد، أشكر جميع اللاعبين على صبرهم، بالرغم من تأخرهم، وأشكر كذلك عبدالله مال الله الذي أبدع في مركز قلب الدفاع الجديد عليه، وكان عند حسن الظن، وسعيد جداً أيضاً برمانة الفريق حسن عبد الرحمن والشحي اللذين سيطرا على وسط الملعب، وكذلك الجمحي الذي أدى برجولة».

من جانبه قال الإسباني بينات، مدرب النصر: «المباراة لم تكن سهلة، والتعادل القاتل يلخص الحال الذي كان عليه اللقاء، نحن قدمنا مباراة جيدة، وأهدرنا في البداية ثلاث فرص محققة، وأعتقد أننا نحتاج إلى التطور أكثر في المستقبل في بعض التفاصيل الفنية».

وأضاف: «بالتأكيد لست سعيداً بالتعادل بعدما كنا متقدمين 2-1، لكن يجب ألاّ ننسى أننا واجهنا فريقاً قوياً ولديه مدرب جيد».

وأشاد المدرب الإسباني، باللاعبين الأجانب الجدد، ووصف ظهورهم الأول بالرائع، معتقداً أن النصر يحتاج إلى بعض الوقت ليتأقلم مع أفكاره كمدرب جديد، ويصل إلى الجاهزية التي يريدها.