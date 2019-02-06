الوحدة يقسو على اتحاد كلباء ويفوز عليه 4-2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أكد الوحدة تفوقه وعلو كعبه؛ بفوز جديد على حساب مضيفه اتحاد كلباء (4-2) في المباراة التي جرت بينهما، أمس، على ملعب الأخير في ختام مواجهات الأسبوع الرابع عشر لدوري الخليج العربي، استهل العنابي الشوط الأول بهجوم ضاغط؛ أسفر عن أهدافه الأربعة؛ حيث حقق هدفين بركلتي جزاء، فيما قلص أصحاب الأرض الفارق في الشوط الثاني، وبهذا الفوز الذي يعد السادس للوحدة في المسابقة، يرفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، فيما بقي كلباء بنقاطه ال18 السابقة.

بدأ الشوط الأول بسيطرة عنابية، وتفوق واضح، بعكس كلباء الذي ظهر بخطوط متباعدة، ودفاع مكشوف، يسهل اختراقه من كل الجبهات؛ لتعلن الدقيقة 15 عن أول أهداف المباراة للفريق الوحداوي من ركلة جزاء ارتكبها المدافع عبدالله تراوري مع اللاعب يحيى الغساني، ونفذها البرازيلي ليوناردو بشكل رائع قبل أن يعلن القناص الأرجنتيني تيجالي عن نفسه بالهدف الثاني عند الدقيقة 21 من كرة ساقطة استغلها بشكل رائع وسط كماشة من الدفاع، ووضعها ببراعة على يسار الحارس البيرق، ويواصل العنابي التألق، ويضيف سلطان الغافري الهدف الثالث في الدقيقة 31 من مجهود فردي ثم يردفه المغربي مراد باتنا بالهدف الرابع في الدقيقة 37 من ركلة جزاء ارتكبها معه المدافع ماجد المحرزي، وتم احتسابها عبر تقنية «الفار» في المقابل كانت لأصحاب الأرض بعض المحاولات والاجتهادات الفردية؛ أبرزها كرة المجري جوجاك، ووقف لها القائم الأيمن بالمرصاد، والكرة التي هيأها البرازيلي راموس داخل الصندوق، وأخفق معها الكولومبي تومي؛ لينتهي الشوط الأول «عنابياً» بأربعة أهداف نظيفة.

تحسن أداء كلباء نسبياً في الشوط الثاني، وتقاسم مع ضيفه السيطرة والهجمات حتى تمكن البرازيلي راموس من تقليص الفارق بهدف عند الدقيقة 71 من تسديدة مباغتة فشلت معها محاولات الحارس راشد علي، وعاد اللاعب ليضيف الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة 84 بضربة رأسية محكمة، ويلجأ أصحاب السعادة للاستحواذ على الكرة وتهدئة اللعب؛ للمحافظة على التقدم والوصول بالمباراة إلى بر الأمان؛ لينتهي اللقاء بفوز الوحدة (4-2).

أدار المباراة الحكم عمر آل علي، وعاونه على الخطوط مسعود حسن وقيس الخديم وعلي الزرعوني حكم رابع، وبدر البدري مقيم الحكام وحمد الشيخ مراقب المباراة.