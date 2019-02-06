راشد بن سعود يشهد مهرجان أم القيوين للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين سباق الهجن العربية الاصيلة، ضمن مهرجان أم القيوين ال14 لسباقات الهجن، وتضمن السباق 11 شوطاً للقايا للشيوخ وابكار محليات ومهجنات وجعدان مفتوح وأبكار مهجنات وجعدان مهجنات لمسافة 5 كيلومترات.

كما شهد السباق أبناء القبائل والمواطنون وضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج عن فوز سمحة للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والمضمر مسري سالم بالعرطي الحميري بالشوط الاول.. والصايلة للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والمضمر جمعة عتيق بن كسلا الرميثي بالشوط الثاني، وعسجد لهجن النايفات والمضمر فهيد محمد بن بلشان العجمي بالشوط الثالث، والطاغية لهجن الرئاسة والمضمر أحمد مطر الخييلي بالرابع. والكايدة للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والمضمر جمعة عتيق بن كسلا الرميثي بالخامس والطف للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والمضمر جمعة عتيق بن كسلا الرميثي بالسادس، وحمرين لهجن النايفات والمضمر فهيد محمد بن بليشان العجمي بالسابع، والشاهينية لهجن الرئاسة والمضمر أحمد مطر ماجد الخييلي بالثامن، ومطفية لهجن الرئاسة والمضمر حمد سعد بن كذلة الاحبابي بالتاسع، وانتاج للشيخ عبد الله بن سعيد بن عبد الله المعلا والمضمر سلطان سعيد بن سلومة الخاطري بالعاشر.

وفي نهاية السباق تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى وتسليمهم مفاتيح السيارات من اللجنة المنظمة للمهرجان.