جائزة الشارقة للأ سرة الرياضية تعلن أبطال دورتها الثانية اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، للإعلان عن أسماء الفائزين من الأسر المشاركة في دورتها الثانية، اليوم، في حفل يستضيفه مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

واستقبلت الجائزة التي تعدّ الأولى من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي خلال دورتها الثانية نحو 109 طلبات مشاركة من أسر إماراتية رياضية من مختلف أنحاء الدولة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين ضمن فئات الجائزة، إذ بلغ عدد المرشحين النهائيين لكل فئة (3 مرشحين من كل فئة) وعن فئة بطل/‏بطلة من ذوي الإعاقة، تم ترشّح مشاركين اثنين، ليتم الإعلان خلال الحفل عن الأسرة الفائزة.

وخصصت الجائزة أربع فئات، ورصدت لها جوائز تقدر ب600 ألف درهم، وهي: فئة الأسرة الرياضية، التي تستهدف الأسر التي تضمّ في تكوينها ما لا يقل عن ثلاثة أفراد رياضيين، إلى جانب فئة أسرة بطل/‏ بطلة، وهي واحدة من الفئات المجتمعية التي خصصتها الجائزة وتستهدف من خلالها الأسر التي ساهمت في تأسيس بطل أو بطلة من أفراد الأسرة.

إلى جانب فئة أسرة بطل ذي إعاقة/‏ بطلة ذات إعاقة، الفئة التي تعد واحدة من أهم الفئات التي تخصصها الجائزة، وتم استحداثها في دورة الجائزة الثانية، وهي فئة تعمل على المضي في تمكين ذوي الإعاقات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، حيث تستهدف الفئة الأسر التي ساهمت في تأسيس بطل أو بطلة من ذوي الإعاقة، كما تضم

فئة المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية والصحية، وهي فئة تم استحداثها في دورة الجائزة الثانية أيضا.