شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة متواصلة في مهرجان أم القيوين للهجن العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، شهد الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين سباق الهجن العربية الأصيلة صباح أمس بميدان اللبسة بأم القيوين، ضمن مهرجان أم القيوين الرابع عشر لسباق الهجن العربية الأصيلة.

كما شهد السباق الذي تضمن 17 شوطاً لقايا للجماعة وبكار محليات ومهجنات وجعدان مفتوح وجعدان محليات ومهجنات لمسافة 5 كيلومترات أبناء القبائل والمواطنون وضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون الخليجي ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة.

وقام الشيخ سيف بن راشد المعلا بتتويج الفائزين بالمركز الأول من كل شوط وتسليمهم مفاتيح السيارات التي تم رصدها للفائزين.

وأسفرت النتائج عن فوز: الشوط الأول: «نوف» لراشد على العوادي، الشوط الثاني: «خزنة» لعبدالله سالم المهري، الشوط الثالث: «محرض» لراشد علي بن نوصير المنصوري، الشوط الرابع: «هيبة» لعلي حمد بن سعيد المري، الشوط الخامس: «نجوى» سلطان خليفة بالرشيد السويدي، الشوط السادس: «النصر» لمحمد حمد سيف المزروعي، الشوط السابع: «مداوي» لمطر عبدالله سالم بالشاوي الكتبي، الشوط الثامن: «دخيلة» لسعيد حمد مصلح الأحبابي، الشوط التاسع: «مجدة» لسعود محمد عواد العطوي، الشوط العاشر: «متباهي» لمحمد راشد سعيد السبوسي.

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