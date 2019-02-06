هيرتوج: الغيابات سبب التعثر.. والدوليون قدموا مردوداً جيداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

تجرع الجزيرة الخسارة الأولى على استاد محمد بن زايد والثانية له في الموسم الحالي من دوري الخليج العربي، وتراجع خطوة إلى الخلف في سباق القمة بالخسارة أمام شباب الأهلي أحد أضلاع المنافسة على اللقب بهدف نظيف، فيما انتعش «الفرسان» بأهم 3 نقاط التي من شأنها أن تدخله في قلب المنافسة على اللقب.

وعلى الرغم من أن هدف الفوز لخليل شباب الأهلي جاء في الأمتار الأخيرة، لم يظهر الجزيرة بشراسته الهجومية المعهودة بوصفه أقوى خطوط الهجوم في الدوري بلا منازع ب37 هدفاً.

وظهرت القمة المعروفة بالإثارة والمتعة بين الفريقين على مدار المواسم الماضية منزوعة الدسم لعدم خوض الطرفين المباراة بجاهزية بدنية مكتملة.

واعتبر الهولندي داميان هيرتوج المدير الفني لفريق الجزيرة أن إضاعة الغاني أسانتي فرصة مؤكدة في توقيت مثالي من المباراة كانت سبباً في تلقي الخسارة في اللحظات الأخيرة وخسارة النقاط كاملة.

وقال: لم نقدم المطلوب خلال الحصة الأولى على الرغم من خلقنا الفرص أمام المرمى أبرزها كرة علي مبخوت في القائم، وبين الشوطين سعيت لتحفيز اللاعبين داخل غرفة التبديل وطالبتهم بالتركيز أمام المرمى، وأستغرب من إهدار أسانتي فرصة سهلة من انفراد تا، أعتقد أن تلك الفرصة الثمينة هي نقطة تحول جوهرية لصالحنا، وهذا لم يتحقق في الختام بالهدف المفاجئ لمهاجم الفرسان الثلاثة أحمد خليل.

وعلق هيرتوج على الدفع بناصر بارازيت في قلب الدفاع وغير مركزه الأصلي بوصفه لاعب وسط، موضحاً أن الغيابات العديدة التي عانى منها الفريق وكان أغلبها للاعبي خط الخلف دفع الجهاز الفني إلى المجازفة بإشراك بارازيت في هذا المركز للمرة الأولى.

وأضاف: أعتقد أن الدوليين على الرغم من الحالة البدنية التي لم تكن على ما يرام لخوضهم عدداً كبيراً من المباريات مع الجزيرة والمنتخب منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي، قدموا مردوداً جيداً خاصة علي خصيف الذي لم يشارك مع المنتخب أو في مباريات رسمية خلال الشهر الماضي وفارس جمعة على الرغم من حالة الإرهاق التي أصيب بها بجانب مبخوت وخلفان مبارك اللذين شاركا في عدد كبير من المباريات، وربما اعتاد المتابعون وجماهير الفريق أن يشاهدوا الثنائي في حالة تفاهم واضحة ينتج عنها صناعة وتسجيل عدد من الأهداف وليس من الممكن أن نطالبهم بالقيام بهذا الدور في كل مباراة.

وأشار هيرتوج إلى أن الفترة المقبلة وحتى منتصف فبراير الجاري موعد الجولة 15 سيخوض الجزيرة مباراة ودية لرفع المعدل البدني للاعبين خاصة الذين لم يشاركوا في المباراة للإيقاف واستغلال عدم المشاركة في منافسات الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لإعداد الفريق بشكل جيد.

وأكمل: سيضطر الجزيرة إلى خوض مباريات ودية أيضاً خلال مارس المقبل لعدم المشاركة في منافسات كأس الخليج العربي التي ودعها سابقاً.

وعن بعض الأنباء التي تم تداولها عن ترشيح مارسيل كايرز مدرب سبورتنج لشبونة الحالي والجزيرة السابق لتولي مهمة تدريب منتخب الإمارات خلال المرحلة المقبلة، قال: «ليس لدي معلومات دقيقة ومؤكدة بخصوص هذا الموضوع، ودون شك أن كايزر هو رفيق دربي وسعدت بالعمل معه خلال الفترات الماضية، وسأكون مسروراً إن قدم إلى الإمارات مجدداً لقيادة المنتخب».

ومن جهته أعرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي عن سعادته بالمستوى الذي قدمه «الفرسان» خاصة في الجوانب الدفاعية في مواجهة واحد من أقوى فرق الدوري ويتسلح بقوة هجومية كاسحة.

وأقر أروابارينا أن التعادل هو النتيجة العادلة في المباراة بعد تقاسم السيطرة بين الطرفين، مشيراً إلى أن هدف أحمد خليل في الأمتار الأخيرة كلل المجهود الكبير الذي بذله لاعبوه والوصول إلى المرمى في عدة مناسبات.

وأشاد بالأداء الذي قدمه ماجد ناصر والذود عن مرماه ببسالة، كما أشاد بالبدلاء الذين أحدثوا الفارق وساهموا في تغيير شكل الأداء في الحصة الثانية وهم أحمد خليل وماجد حسن ووليد حسين. وشدد أن الأداء الجماعي للاعبين في المباريات المقبلة الصعبة هو سلاح الفريق لمواصلة الانتصارات والمنافسة على كل البطولات.

وأضاف: نسعى للمنافسة على كل البطولات التي نحن بصدد المشاركة فيها، ومن هذا المنطلق نسعى إلى تطوير أنفسنا وعلاج السلبيات والتعزيز من الإيجابيات وتطبيق ذلك على أرض الواقع.

حسن: نركز على ديربي النصر

قال ماجد حسن، لاعب شباب الأهلي، إن تركيز فريقه تحول باتجاه مباراة الديربي أمام النصر السبت المقبل في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن «الفرسان» ينشد إلى تقديم أفضل المستويات في مختلف البطولات المحلية التي يشارك فيها الموسم الحالي.وعزا تدني المردود البدني الذي قدمه شباب الأهلي في المباراة، إلى توقف المنافسات خلال الفترة الأخيرة، وأوضح: الفريق لم يخض مباريات رسمية منذ فترة طويلة وافتقد لحساسيتها، وعلى توالي الجولات سيقدم الفرسان الثلاثة أداءً مقنعاً ويقترن مع النتائج.

ورفض حسن الخوض في تفاصيل وداع المنتخب الوطني من الدور قبل النهائي لكأس آسيا ، لافتاً إلى أن اختيار الجهاز الفني في وقت سابق بقيادة الإيطالي ألبرتو زاكيروني كان من جانب جهات الاختصاص، متمنياً أن يكون المدير الفني الجديد خياراً موفقاً لإعادة «الأبيض» إلى الطريق الصحيح.

مدافع الجزيرة يؤكد أن الحظ أدار ظهره لـ «الأبيض»

أكد فارس جمعة مدافع الجزيرة والمنتخب الوطني أن زملاءه اللاعبين لم يدخروا جهدا من أجل المساهمة في ذهاب «الأبيض» لأبعد مرحلة في كأس آسيا، لافتاً إلى أن اللاعبين تحدوا كل الظروف ولم يعيروا الأحاديث التي شككت في قدرة المنتخب على تجاوز المراحل الأولى في البطولة انتباها، مبينا أن الحظ لم يحالف الفريق للذهاب للمباراة النهائية وتوقفت مشاركته عند الدور نصف النهائي.

وأشار فارس جمعة إلى أن الجهاز الفني هو صاحب القرار الأخير بمنح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة أستراليا في الدور ربع النهائي، رافضاً التعليق أو التدخل في الأمور التي تخص الجهاز الفني برئاسة زاكيروني حينها. وأوضح جمعة أن حالة من الالتزام كانت تسود أجواء معسكر المنتخب الوطني على مدار منافسات البطولة، وقال: لمست التزاماً واضحاً وانضباطاً من جميع لاعبي الأبيض بالمواعيد التي حددها الجهاز الفني لوجبات الطعام الثلاث على مدار اليوم والبرنامج الموضوع.