الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام تكرم حميد الأنصاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرمت الأكاديمية الدولية، لبناء الأجسام والقوة البدنية في الإمارات الخبير الدولي والرئيس السابق للجنة القوة البدنية في الإمارات، العميد حميد الأنصاري، وذلك تقديراً لمشواره الحافل بالعطاء في مجال بناء الأجسام والقوة البدنية على مدار 30 عاماً، احتل خلالها العديد من المناصب المحلية والعربية والدولية في مجال بناء الأجسام والقوة البدنية.

مثل الأكاديمية خلال تكريم حميد الأنصاري، العقيد عبد الكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وتم ذلك خلال تكريم الأكاديمية، للمشاركين الحاصلين على شهادات التخرج للدورات السابقة، وتكريم عدد من الجهات المتعاونة على هامش دورة المستوى الثاني التي جرت يوم الجمعة الماضي في فندق روضة البستان في دبي، بحضور 25 مشاركاً ومشاركة، وأدارها الخبير الدولي السوري قاسم يزبك.