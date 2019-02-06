«دناتا» يفوز على «الرحمانية» في بطولة أم القيوين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل المنافسات في بطولة أم القيوين لكرة القدم في نسختها السادسة عشرة، والتي انطلقت السبت وتستمر حتى 16 فبراير/‏شباط الجاري، برعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وحافظ فريق دناتا على صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على فريق الرحمانية بنتيجة 2 - صفر سجلهما محمد الحمادي وحسين داد علي.

وفاز فريق أصباغ ناشيونال على فريق أمبيشن بنتيجة 2-1 سجلهما يوسف أكيوض وعصام أبوطوق، بينما سجل هدف أمبيشن برينس أسانتي، وبهذه النتيجة يتصدر فريق أصباغ ناشيونال المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

وفاز فريق مركز نيوكاسل الطبي على فريق كوستال ترافاندرام برباعية نظيفة سجلها جميعاً ديجيند بون، وحصل أيضاً على أفضل لاعب في المباراة.

وفاز فريق شاهين على فريق الحجل للتأمين بنتيجة 2-1، سجل للفريق الفائز من ركلتي جزاء كل من مجتبى غلام وحسين أحمد وجاء هدف الفريق الخاسر عن طريق يوسف جمعة.

هذا وتقام اليوم أربع مباريات ضمن منافسات البطولة، تجمع المباراة الأولى بين فريقي مجلس ضاحية الرحمانية ومركز نيوكاسل الطبي وتقام في الساعة السابعة والنصف مساء، وفي ذات التوقيت تنطلق مباراة فريقي أصباغ ناشيونال وشاهين، وفي التاسعة والنصف تنطلق مباراة فريقي دناتا وكوستال ترافاندرام، وفي المباراة الرابعة يلتقي فريقا أمبيشن والحجل.