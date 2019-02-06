متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك مصنفة أستراليا الأولى آشلي بارتي في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي ستنطلق منافساتها في 17 فبراير/شباط الجاري على استاد السوق الحرة، في سعي منها لمواصلة عروضها القوية التي قدمتها في بطولة أستراليا المفتوحة، والتي أوصلتها إلى ربع النهائي قبل أن توقف تقدمها التشيكية بيترا كفيتوفا.

لم تمنعها قامتها (1.66م) من تألقها في مواجهات الفردي والزوجي، حيث تغلبت على ماريا شارابوفا في طريقها إلى ربع نهائي أستراليا، ووصلت إلى التصنيف 14 عالمياً، وأنزلت الهزيمة بالرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى سابقاً، لتتأهل إلى النهائي الثاني لها على التوالي في بطولة سيدني، قبل أن توقف كفيتوفا تقدمها مجدداً.

كذلك حققت آشلي بارتي «22 سنة» نجاحات مهمة في منافسات الزوجي، وقفزت إلى التصنيف ال5 عالمياً، وخاضت نهائي جميع البطولات الأربع الكبرى، وتوجت بنهائي الولايات المتحدة المفتوحة 2018، وتلقت في نهاية الموسم الماضي ميدالية نيوكوم الرفيعة، وهي أعلى وسام في تنس أستراليا، وذلك للسنة الثانية على التوالي، وهي السفيرة الوطنية لتنس سكان أستراليا الأصليين، ومهمتها تعزيز الإقبال على رياضة التنس في أوساطهم.

وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «آشلي بارتي لاعبة استثنائية أثبتت جدارتها خلال خوضها منافسات الكريكت، ونحن سعداء بقرارها استئناف مسيرتها في عالم التنس، وتركها أثراً إيجابياً في هذه اللعبة، ومن الممتع أن نتابع كيف ستواجه التحديات الكبيرة هنا في دبي».

وأشار صلاح تهلك، مدير البطولة إلى أن بارتي تشارك في دولية دبي للمرة الأولى، وقد أثبتت لسنوات عديدة أنها منافسة قوية، وتتطور باستمرار، وأظهر نجاحها الأخير في أستراليا قدرتها على إنزال الهزيمة بأكبر الأسماء.