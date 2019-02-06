شكرا لقرائتكم خبر عن مهلاً دعاة الفتنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عبدالله عبدالرحمن

* بعد النهاية المأساوية للحلم الآسيوي، عشتُ حالة من التوهان وعدم الاتزان، خرجتُ إلى أحد الأسواق وتأملتُ الوجوه، فلم أجد الابتسامة في محياهم، ربما لأننا كلنا في الهم شرق، وآلمني ذلك الوجوم والصمت والحزن الذي رأيته على وجوههم.. أما حالي مع الأهل أو زملاء العمل، فتعمدت ألا أتكلم، وأتوارى من القوم من سوء ما ابتليتُ به.

استصرختْ «الماذات واللماذات» في رأسي، فأصبحتُ أكلم نفسي، أعللُ نفسي بأن الكرة فوز وخسارة، وبالقضاء والقدر..وأن المقدمات «الزاكيرونية» ووعود الاتحاد «العرقوبية»، كانت توحي بكذا نتائج كارثية، فتسكنُ نفسي أحياناً وتعاود الغُصص تلاحقني في كل مكان.. بل حرمتني لذيذ النوم أياماً، ولا أخال أنني استثناء في مشاعر الأسى المؤلمة من محبي الأبيض مقيمين كانوا أو مواطنين.. ولا أقول إلا ما يرضي ربي فحسبي الله ونعم الوكيل، واللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها.

* «الفزعة» وشيم الأصالة والنخوة العربية، لا تكون بالخطأ على أخيك العربي المسلم والشماتة والتربص، ومتى ما جاءت الفرص السانحة واللحظات الحاسمة، خرج ما يحمله الصدر السقيم من خَبَثٍ وخُبْثٍ، أقول للرياضي العربي المسلم الذي شمت وقال في تعليقه عن فريقنا «أما الزبد فيذهب جفاء»، والآخر الذي خرجت من فمه «دوس» وأخواتها.. بل وكيف لي أن أنسى ذلك الأمس القريب بعد خسارة منتخب السعودية في افتتاح كأس العالم، وما رأيناه من ألوان الشماتة الرخيصة وأشكال التندر الخفي منها والجلي، ولم يدر في خلد من أتى من بلده يسترزق أن يحترم دولاً عربية شقيقة، أقول لهؤلاء المغتربين: أكنتم تقدرون أن تقولوا عن بلدكم ما قلتموه عن منتخب عربي يمثل العرب في محفل عالمي أو عنا في بطولة على أرضنا؟

ماذا تريدون منا أيها الشامتون؟.. إن شمتّم أو شتمتم، فثقوا بأن هذا يقوينا ويزيد رصيد الحب فينا لتراب بلدنا.. أما أنتم فسوف تبوؤن بعاقبة الشماتة يوما، «فلا تشمت بأخيك.. فيرحمه ويبتليك» كما جاء في الحديث. ألا تعلمون أن الأيام دولٌ، وأن الذي قلتموه لن تنساه الأجيال ما حييتم أنتَم وحيينا نحنُ، ومهما طال أمد الخُلْف بين الإخوة سنرجع إخوة يوماً وسترمون أنتم في الدرك الأسفل من مزابل التاريخ العربي.. ولا نقول فيكم إلا:

جَزَى اللهُ الشَّدَائِدَ كُلَّ خَيْرٍ... وَإِنْ كَانَتْ تُغَصِّصُنِي بِرِيقِي

..وَمَا شُكْرِي لَهَا حَمْدًا وَلَكِنْ... عَرَفْتُ بِهَا عَدُوِّي مِنْ صَدِيقِي!

ها أنتم جئتم تركضون نحو الفتنة..فمهلاً يا دعاة الفُرقة والجهالة، كفّوا وارجعوا إلى رشدكم، فالدنيا ظل زائل والمال عارية مسترجعة، كونوا ضيوفاً أعزاء مبتعدين عن صغائر الأمور وسفاسفها..واعلموا إن شئتم أن السمعة الطيبة هي الرصيد السامي والباقي للرجل الشريف في أي بلد في العالم، فكيف بالرجل العربي المعتز بعروبته وإسلامه؟

همسة أخيرة:

* هل نداءات «ارحل ارحل» التي اعتلت وارتفعت تنم عن مصلحة وطنية أم «شخصنة شخصية»؟