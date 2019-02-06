البارالمبية الآسيوية تشيد بدعم الإمارات لأصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد ممثلو 45 دولة مشاركون في الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية «كونجرس أصحاب الهمم» التي بدأت أعمالها في دبي أمس، بدعم واهتمام الإمارات لأصحاب الهمم في جميع المجالات، ما كان له مردود إيجابي على مسيرتهم الرياضية ليقطفوا ثمار هذا الاهتمام بتطور كبير في جميع الألعاب.

ووجهت الجمعية العمومية الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على رعاية سموه للأحداث المختلفة الخاصة باللجنة البارالمبية الآسيوية، ما كان له الأثر الكبير في نجاح مؤتمر البارالمبية وأعمال الجمعية العمومية.

وأجمعوا على أن انتقال المقر إلى دبي يعزز من مكانة الإمارات على خريطة أصحاب الهمم مثمنين الجهد الكبير الذي تبذله الإمارات من أجل توفير أدوات التطور لأصحاب الهمم.

وأضافوا: «رياضة أصحاب الهمم بالإمارات حققت نقلة نوعية، تعزز مكانتها على الخريطة القارية والعالمية، وإن الاستضافة تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها من أجل تمكين أصحاب الهمم، وإعادة الثقة بأنفسهم لخدمة أوطانهم، وإزالة كل العوائق من أمامهم، خصوصاً أن الإمارات من الدول الرائدة عالمياً التي أصدرت العديد من القرارات المهمة نحو دمج أصحاب الهمم في المجتمع».

وكان أوكتوهاري رئيس اللجنة المنظمة العليا للألعاب البارالمية الآسيوية «جاكرتا 2018» قد كرم خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية تثميناً للنجاح الذي حققته «الأسياد». وأكد الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة التنظيمية لرياضة أصحاب الهمم بدول الخليج أن اهتمام الإمارات برياضة أصحاب الهمم يؤكد ثقتها الكبيرة فيهم من أجل توفير كل عوامل النجاح لهم لتفجير طاقاتهم ومواهبهم في المحافل القارية والدولية.

وتجرى اليوم انتخابات اللجنة البارالمبية الآسيوية بعد انتهاء الدورة الماضية، حيث احتفظت الإمارات برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية والمقر حتى 2023 لدورتين متتاليتين بعد غلق باب الترشح، حيث لم يتقدم إلى الرئاسة في دورة 2019-2023 سوى العصيمي الرئيس الحالي للجنة، وستستكمل الإجراءات من خلال تصويت الجمعية العمومية بنسبة 50% على التنصيب اليوم.