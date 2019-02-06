في دوري 21 سنة لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس

تعادل شباب الأهلي مع الجزيرة 1-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس ضمن مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 سنة لكرة القدم، ورفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بينما رفع الجزيرة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن.

وتعادل دبا الفجيرة مع الوصل 1-1 ورفع الأول رصيده إلى 22 نقطة خامساً والثاني 18 نقطة سابعاً، وشهدت المباراة طرد لاعب الوصل إبراهيم سويدان، وخسر بني ياس أمام الفجيرة1-3 وهو الفوز الأول للفجيرة ورفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأخير بينما بقي رصيد بني ياس عند 20 نقطة سادساً،وفاز النصر على عجمان بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 15 نقطة عاشراً وبقي عجمان عند 10 نقاط في المركز13.