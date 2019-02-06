راشد الظاهري يفوز بسباق «WSK» الدولي للكارتينج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق بطل الكارتينج الإماراتي الموهوب راشد الظاهري انتصاراً رائعاً وملفتاً خلال السباق النهائي WSK

لفئة الميني على حلبة أدريا لسباقات الكارتينج، وانتهى السباق بحلول الإماراتي راشد في المركز الأول وتقدمه بفارق كبير على السائقين الآخرين في السباق، هذا الفوز الحاسم وضعه في المركز الأول حاملاً راية فريق بارولين كارتينج من بين 86 سائقاً من 30 دولة مختلفة.

ومع عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات على المنصة ورفعه علم الدولة، أصبح البطل راشد الظاهري أول إماراتي يفوز بسباق WSK

الدولي، أحد أهم وأعرق سباقات الكارتينج على المستوى الدولي للسباقات في العالم.

وقال راشد الظاهري: «سعيد للغاية بهذا السباق الرائع ونجاحي في هذه البطولة هي عنوان هذا الموسم كانت بداية ممتازة ستستمر دوماً بالنجاحات مع فريق بارولين لسباقات الكارتينج الرائع الذي حظيت بمساندتها لي. أود أيضًا أن أشكر أبي على تقديمه دعمًا رائعًا لتشجيعي على ممارسة رياضة سباقات السيارات - وأود أن أهدي هذا الانتصار له، وخاصة بالتزامن مع بداية العام الصيني الجديد الذي بدأ هذا الأسبوع».

في هذا الإطار علّق المدرب فاوستو إيبوليتي بطل سباقات الفورمولا2 السابق قائلاً: «ظهرت مهارة راشد الاحترافية على مدى الثلاثة أيام المنصرمة، إنها حقاً علامة واضحة تدل على موهبته الشابة، هذا بالرغم من التحديات التي واجهها خلال سباقات التحمئة والتصفيات التمهيدية، وأيضاً خلال السباق النهائي، حيث كانت تجربة مليئة بالتحديات وقد أظهر البطل الإماراتي قدراته الرائعة في التعامل والتصرف مع كل ما سبق، لم يقتصر الأمر على تجاوز العديد من المتسابقين الآخرين الحاصلين على أعلى مستويات تصنيف الكارتينج في جميع أنحاء العالم، بل وتفوق عليهم بصنع فارق كبير بينه وبينهم. هذه نتيجة رائعة تبعث التفاؤل لهذا الموسم».