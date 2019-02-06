ختام ناجح لبطولة شرطة دبي للشطرنج لأصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت شرطة دبي، بطولة الشطرنج الثانية لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، التي نظمها مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، بالتعاون مع نادي دبي للشطرنج، بمشاركة 39 متنافساً من أندية وجمعيات أصحاب الهمم على مستوى الدولة، بحضور مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للشطرنج، والمقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي رئيس مجلس أصحاب الهمم، ونائبه الملازم أول عبدالله حمد الشامسي. وأكد المقدم الدكتور سعود الرميثي حرص المجلس على تحقيق استراتيجية شرطة دبي لأصحاب الهمم 2016-2021 خاصة مبادرة إدماج، المنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية العامة لشرطة دبي، وقام بتكريم الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للشطرنج، وشكره على الجهود التي يبذلها الاتحاد في دعم أصحاب الهمم، ووزع الكؤوس والميداليات والجوائز على الفائزين؛ حيث فاز بالمركز الأول بدر محمود عوض، من البنك العربي المتحد، وكان المركز الثاني من نصيب عالية خالد رضوان، من بلدية دبي، أما المركز الثالث ففاز به أحمد علي بركات حسن، من شرطة دبي.

وأشرف على تنظيم البطولة من مجلس أصحاب الهمم عائشة إبراهيم الحوسني، حكم البطولة من فئة الإعاقة السمعية، وفاطمة أبو حجير، والمدرب الخبير عبدالقدوس أحمد إسحاق.