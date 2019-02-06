قرعة متوازنة لكأسي رئيس الدولة والإمارات لكرة الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

سحبت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، مساء أمس الأول، قرعة النسخة العاشرة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات في نادي الشارقة للشطرنج، بإشراف عمران عبدالله النعيمي أمين السر العام ومشرف المسابقات، بحضور خميس حسن الشامسي نائب رئيس اللجنة ومشرف التطوير والعلاقات الخارجية، و شهاب العوضي وحارب الرميثي عضوَي اللجنة، وممثلي الأندية المنضوية تحت لواء لعبة كرة الصالات في الدولة.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، ووقعت فرق دبا الحصن وخورفكان وشباب الأهلي في المجموعة الأولى، والحمرية واتحاد كلباء ومليحة في المجموعة الثانية، والظفرة والنصر والبطائح في المجموعة الثالثة، ويتأهل الأول من كل مجموعة، ويكتمل المربع الذهبي بالفريق الرابع الذي سيتم اختياره كأفضل ثانٍ من دور المجموعات، وستكون ضربة البداية لكأس الإمارات يوم 4 مارس/ آذار المقبل، ويلتقي فيها خورفكان مع الظفرة، ومليحة مع الحمرية، واتحاد كلباء مع البطائح، وشباب الأهلي مع النصر، وتنطلق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 29 مارس المقبل أيضاً.

وجاءت قرعة المسابقتين قوية ومثيرة، وأوقعت الأقوياء ضد بعضهم في المنافستين، خصوصاً فرق المجموعة الأولى في الكأس، وجاءت مباريات الدور الأول من كأس الإمارات عبارة عن ديربيات، أقواها وأصعبها ديربي النصر وشباب الأهلي، والظفرة مع دبا الحصن.