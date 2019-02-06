اسماء السيد - تأهل نيوبورت كاونتي من الدرجة الثالثة (الرابعة عمليا) الى ثمن نهائي كأس انكلترا لكرة القدم لمواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري، بفوزه الثلاثاء على ميدلزبره (أولى) 2-صفر في مباراة معادة من الدور الرابع.
وسجل روبي ويلموت (47) وبادريغ أموند (67) الهدفين.
وعبر ولفرهامبتون الوحيد من الدرجة الممتازة الذي أرغم على اعادة مباراته بتعادله مع شروزبره (ثانية) 2-2، الى ثمن النهائي بتغلبه بصعوبة على الأخير 3-2.
وخرج بارنيت الفريق الهاوي الوحيد (درجة رابعة) من المنافسة بسقوطه أمام مضيفه برنتفورد (أولى) 1-3.
وتغلب كوينز بارك رينجرز (اولى) على بورتسموث (ثانية) 2-صفر.
وتقام آخر مباراة معادة في الدور الرابع الأربعاء وتجمع وست بروميتش ألبيون (أولى) مع ضيفه برايتون.
وهنا برنامج الدور ثمن النهائي الذي تقام مبارياته من 15 الى 18 شباط/فبراير.
بريستول (اولى) - ولفرهامبتون
ويمبلدون (ثانية) - ميلوول (اولى)
دونكاستر (ثانية) - كريستال بالاس
نيوبورت (ثالثة) - مانشستر سيتي
تشلسي - مانشستر يونايتد
سوانسي (أولى) - برنتفورد (أولى)
كوينز بارك رينجرز (أولى) - واتفورد
برايتون أو وست بروميتش ألبيون - دربي كاونتي (أولى)
ملخص المباراة:
كانت هذه تفاصيل خبر نيوبورت يتأهل لمواجهة مانشستر سيتي في ثمن نهائي كأس انكلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.