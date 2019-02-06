نيوبورت يتأهل لمواجهة مانشستر سيتي في ثمن نهائي كأس انكلترا

اسماء السيد - تأهل نيوبورت كاونتي من الدرجة الثالثة (الرابعة عمليا) الى ثمن نهائي كأس انكلترا لكرة القدم لمواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري، بفوزه الثلاثاء على ميدلزبره (أولى) 2-صفر في مباراة معادة من الدور الرابع.

وسجل روبي ويلموت (47) وبادريغ أموند (67) الهدفين.

وعبر ولفرهامبتون الوحيد من الدرجة الممتازة الذي أرغم على اعادة مباراته بتعادله مع شروزبره (ثانية) 2-2، الى ثمن النهائي بتغلبه بصعوبة على الأخير 3-2.

وخرج بارنيت الفريق الهاوي الوحيد (درجة رابعة) من المنافسة بسقوطه أمام مضيفه برنتفورد (أولى) 1-3.

وتغلب كوينز بارك رينجرز (اولى) على بورتسموث (ثانية) 2-صفر.

وتقام آخر مباراة معادة في الدور الرابع الأربعاء وتجمع وست بروميتش ألبيون (أولى) مع ضيفه برايتون.

وهنا برنامج الدور ثمن النهائي الذي تقام مبارياته من 15 الى 18 شباط/فبراير.

بريستول (اولى) - ولفرهامبتون

ويمبلدون (ثانية) - ميلوول (اولى)

دونكاستر (ثانية) - كريستال بالاس

نيوبورت (ثالثة) - مانشستر سيتي

تشلسي - مانشستر يونايتد

سوانسي (أولى) - برنتفورد (أولى)

كوينز بارك رينجرز (أولى) - واتفورد

برايتون أو وست بروميتش ألبيون - دربي كاونتي (أولى)

ملخص المباراة: