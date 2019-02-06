شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: قرار إلغاء هدف إنبى فى الأهلى صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سمير عثمان الحكم الدولى السابق، أن قرار محمد الصباحى حكم لقاء إنبى والأهلى، بإلغاء هدف الفريق البترولى الثانى فى شباك المارد الأحمر بداعى التسلسل، قرار صحيح.

وقال سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم، الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "تمركز الحكم المساعد كان غير سليم ورغم أن الكاميرات لم تظهر اللعبة بشكل واضح، إلا أنه بنسبة كبيرة هدف غير سليم وقرار الإلغاء صحيح رغم أن تمركز الحكم المساعد خاطئ".

وفاز الأهلى على إنبى بهدفين مقابل هدف فى مباراة أثارت جدلاً تحكيميًا.