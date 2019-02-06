شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يطير إلى فرنسا للمشاركة فى بطولة الجراند برى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم بعثة منتخب الجودو إلى فرنسا للمشاركة فى بطولة الجراند برى، والتى تقام فى الفترة من 7 إلى 15 فبراير الحالى.

وتضم قائمة المنتخب كلا من أحمد على، ومحمد عبد الموجود، وعلى عيد، ومحمد عبد العال، وعبد الرحمن محمد، وعلى حازم، وحاتم عبد الاخر، وأحمد وحيد.

ومن المقرر أن يرأس البعثة أحمد صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومعه سيد أبو ميدان مديرا فنيا.