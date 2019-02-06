شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يستقبل رئيس اتحاد الجودو لبحث سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محسن طنطاوى، رئيس مجلس إدارة نادى الصيد، المهندس مطيع فخر الدين، رئيس اتحاد الجودو، من أجل مناقشة أوجه التعاون بين النادى والاتحاد خلال الفترة المقبلة، واستغلال البنية التحتية المميزة لنادى الصيد فى استضافة وتنظيم بطولات الجودو مستقبلا.

وحضر الاجتماع كل من المهندس حسين أبو السعود، عضو مجلس إدارة نادى الصيد، المستشار عادل هانى مقرر لجنة الجودو بالنادى.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تفعيل التعاون المشترك بين النادى والاتحاد، حيث أشاد المهندس مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو بمنشآت نادى الصيد، وخطة توسيع قاعدة ممارسة اللعبة داخل النادى.