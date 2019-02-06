أحمد الشناوي يتحدى عصام عبد الفتاح بسبب هدف إنبي الملغي أمام الأهلى

أحمد هاني

قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي أن هناك خطأين تحكيمين وقعا اليوم خلال مواجهة الأهلي وإنبي، مؤكدًا أنها أخطاء واردة، ردًا على عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الذي أكد أن الهدف ليس صحيحًا.

وقال الشناوي، خلال تصريحات تليفزيونية: "هدف إنبي الملغي صحيح، لحظة لعب الكرة، اللاعب كان غير متسلل، لكن بعد خروج الكرة كان متسللًا، وما يحاسب عليه اللاعب هو لحظة اللعب، هي لعبة صعبة والعامل البشري لا يتمكن من احتسابها، لكنه هدف صحيح".