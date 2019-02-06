باهر المحمدي يتحدث عن شرط الإسماعيلي لرحيله.. ظلم الزمالك له.. ولفت نظر أجيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي إن الإحتراف أصبح حلم أي لاعب خاصة مع تألق محمد صلاح، مشيرًا إلى أن رئيس ناديه وعده بالسماح له بالاحتراف حال جلبهم بطولة لفريقهم.

وأضاف المحمدي، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج الحريف على فضائية أم بي سي، مساء يوم أمس الثلاثاء:"خلال حديثي مع إبراهيم عثمان، رئيس النادي يوضح لي إننا لم نصنع أي شيء للنادي ونتحدث مع اللاعبين أنا ومحمود متولي بصفتنا كباتن الفريق لتحسين وضعنا نحن أقل فريق خاض مباريات وحال فوزنا بالمؤجلات سندخل المربع الذهبي".

وأشار لاعب الإسماعيلي، إلى إنه تعرض للظلم خلال تواجده بصفوف الزمالك:"حسبوني على أحمد حسام (ميدو) الذي ضمني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وعاملوني وكأنني قادم من الشارع ولم يقف أحد بجانبي وكانوا يريدونني التدرب مع الناشئين ولكنني رفضت"، مشيرًا إلى أن ذلك لم يضع بينه وبين النادي أي حواجز: "اللاعبين أصدقائي ونتقابل ونتحدث عبر واتساب كثيرًا".

وأتم اللاعب حديثه بالإشارة إلى أنه حتى الآن لا يصدق أنه يتواجد بصفوف المنتخب وشارك معه بـ 5 مباريات وسجل هدفًا في مرمى تونس، منوهاً إلى إنه في المعسكر الأول للمنتخب كان يهدف الظهور بشكل جيد لمجرد لفت انتباه أجيري المدير الفني.