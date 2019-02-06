دياز يكشف طموحاته مع بيراميدز.. ويؤكد: كنت قريبا من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز، أنه يستهدف قيادة فريقه الجديد ليكون مثل أندية القمة في مصر الأهلي والزمالك.

ووصل رامون دياز للقاهرة، تمهيدا لقيادة بيراميدز، بعد تعاقد تركي آل الشيخ مالك النادي معه، ليخلف حسام حسن الذي تمت إقالته في وقت سابق.

وقال رامون دياز في تصريحات لوسائل الإعلام فور وصوله مطار القاهرة "الدوري المصري معروف بكل تأكيد، وأعرف قوة وتاريخ الأهلي والزمالك جيدا".

وتابع "نطمح بكل تأكيد أن يكون بيراميدز ضمن فرق المقدمة بالدوري المصري، وفي مستوى الأهلي والزمالك، بل نريده أن يصبح أفضل بكل تأكيد وهذا ما سنعمل عليه".

واستمر "بعد الاجتماع مع أبوناصر في وقت سابق، تحدثنا عن أن بيراميدز يجب أن يكون أحد الأندية القوية في الدوري المصري، الفريق يمتلك إمكانيات هائلة ومزيج بين لاعبين محليين مميزين وكذلك المحترفين".

وواصل "لدي الخبرة الكافية للتعامل مع نادي بيراميدز في الفترة المقبلة، كونه أحد الأندية الجديدة بالدوري المصري، جاهز لخوض التحدي بكل تأكيد".

واختتم تصريحاته قائلا "بالفعل كان هناك مفاوضات سابقة مع الأهلي، لكن للأسف لم تكلل المفاوضات في ذلك الوقت بالنجاح".

الجدير بالذكر، أن دياز كان مرشحا لقيادة الأهلي بعد رحيل حسام البدري من منصبه مطلع الموسم الحالي، لكن المفاوضات لم تنجح، وقاد دياز فريق الاتحاد السعودي، ورحل عنه بعد ذلك بسبب سوء النتائج.