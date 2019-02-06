بيراميدز: وكيل ثلاثي الأهلي يعمل معنا منذ فترة.. ودياز يقود مباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن المدير الفني الأرجنتيني الجديد رامون دياز سيقود الفريق في المباراة المقبلة أمام سموحة في الدوري، المقرر لها يوم الخميس 14 فبراير الجاري.

وقال عفيفي في تصريحات لقناة "صدى البلد" مساء الثلاثاء: "مثلما توجهنا بالشكر لحسام حسن، نتوجه بالشكر أيضا إلى أحمد حسن الذي خاض مباراة الداخلية بشكل جيد جدًا رغم صعوبة الأجواء".

وأضاف: "أحمد حسن (المشرف العام على فريق الكرة) سيتواجد مع رامون دياز في الجهاز الفني الجديد، كما أن الجهاز الفني حضر مبارة الداخلية، وأطلعهم حسام البدري على معظم الأمور الفنية والإدارية".

دياز سيقود الفريق في المباراة المقبلة أمام سموحة، التعاقدات التي أبرمناها تهدف لمكاسب بعيدة المدى، نستهدف خلال الفترة المقبلة أن يكون بيراميدز فريق بطل، ودياز سيكون الرجل المناسب لتلك المرحلة".

وتحدث عفيفي عن أزمة المؤجلات بالدوري قائلا: "محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي الجديد للنادي، سيمثل ببيراميدز في اجتماع الأندية يوم الأربعاء، موقفنا واضح ولم يتغير، ولكننا منفتحين ونرحب بالمناقشات".

وانتقل المتحدث الرسمي باسم بيراميدز للحديث عن تضارب منصب محمد جمال العاصي مع عمله كوكيل لاعبين لبعض لاعبي الأهلي قائلا: "وكيل اللاعبين دائمًا ما يبحث عن مصلحة اللاعب وليس شيء آخر".

وأتم: "العاصي مسؤول تعاقدات في بيراميدز منذ فترة، وفي نفس الوقت هو وكيل أعمال أزارو وأجايي ومعلول، مصلحة وكيل اللاعبين دائمًا هي لاعبه، وإذا كانت رغبة الوكيل شرقًا ومصلحة اللاعب غربًا سيذهب الوكيل غربًا مع لاعبه".

وكان تركي آل الشيخ مالك بيراميدز أكد أن تكلفة رامون دياز ومساعديه لعام ونصف، في حال مدد التعاقد للسنة القادمة، تتجاوز سبعة ملايين دولار، كأغلى عقد لمدرب في تاريخ الكرة المصرية.

يُذكر أن بيراميدز يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد خوض 21 مباراة، خلف الزمالك المتصدر بـ45 نقطة من 18 لقاء.