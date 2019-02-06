أول تصريح من دياز بعد التعاقد مع بيراميدز ورسالة قوية للأهلي والزمالك

أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، أنه سعيد بتولي تدريب الفريق، ولديه تحدي كبير من أجل تحقيق بطولة.

وقال «دياز» عقب وصوله للقاهرة لتدريب الفريق: ” سوف نعقد جلسة غدا مع اللاعبين لأول مرة، أعلن أن المهمة صعبة، نظرا لصعوبة المنافسة في الدوري المصري، ولكني أعلم أيضا أن بيراميدز يضم بين صفوفه لاعبين مميزين”.

وأكمل: ” أرى أن المنافسة قوية في مصري بين الأهلي والزمالك، وسوف أتطلع لتجهيز بيراميدز ليصبح أقوى من الفريقين، وحصد البطولات بدلا منهم”.