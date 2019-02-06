ميسي ينضم إلى تدريب برشلونة عشية “الكلاسيكو”

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الثلاثاء، في تدريب فريقه الجماعي قبل مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو أمام ريال مدريد.

وتأتي مشاركة ميسي عقب غيابه الإثنين عن التدريبات بسبب إصابة في العضلة الضامة تعرض لها في مواجهة فالنسيا بالليغا.

وأكد المدير الفني للبرسا، إرنستو فالفيردي في مؤتمر صحافي قبل انطلاق التدريب أن ميسي عاد لنشاطه وأن مشاركته في مباراة الغد ستعتمد على انطباعات تدريب اليوم.

وشارك في تدريب اليوم أيضاً بصورة جماعية مع بقية اللاعبين، الفرنسي عثمان ديميبلي بعد أن تدرب منفرداً الإثنين بعد عودته من إصابة التواء الكاحل التي تعرض لها في 20 من الشهر الماضي.