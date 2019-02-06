شريف عبد الفضيل كتبت: سارة جاب الله طالب شريف عبدالفضيل لاعب النادي الأهلي السابق لاعبي الفريق بحصد جميع النقاط خلال الفترة المقبلة بالدوري المصري بتغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" . وقال عبدالفضيل: "في ظل عدم ثبات التشكيل بسبب الإصابات وضغط المباريات ووجود مدير فني جديد .. الفريق مطالب بجمع النقاط والفوز وتقليل الأخطاء قدر الإمكان دون النظر للأداء في الوقت الحالي". وجاء ذلك بعد فوز الأهلي علي إنبي بصعوبة بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيدة لــ36 ويبقي في المركز الثالث.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نجم الأهلي السابق يطالب الأهلي بحصد جميع النقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.