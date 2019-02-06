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أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أنه يجب إيقاف محمد الصباحي حكم مباراة الفريق أمام الاهلي، والتي انتهت بفوز الفريق الاحمر بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز.
وقال الصباحي في تصريحات خاصة لبوابة الوفد "أحمد رفعت لاعب انبي لم يخطيء، والكرة تحولت من خطأ لصالحه إلى إنذار ضده ثم طرد، ولابد من إيقاف الصباحي بسبب تلك الواقعة".
وتابع "لا أفهم سبب ذلك التربص بنا، فالحكم ألغى هدف انبي الصحيح، في حين أن هدف الأهلي الاول كان من لمسة يد واضحة لم يتم احتسابها".
وأردف "لن نشارك في أي مباراة تحت إدارة الحكم محمد الصباحي، وعلى إتحاد الكرة مراعاة مصالح الأندية".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الكرة بانبي: هناك تربص بنا.. ولن نشارك في مباراة تحت قيادة الصباحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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