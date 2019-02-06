انبي يدرس تقديم شكوى لإتحاد الكرة ويكشف وجود أخطاء من حكام مباراة الاهلي

كتب- صبري حافظ:

يدرس نادي انبي تقديم شكوى الى اتحاد الكرة ولجنة الحكام بالجبلاية على خلفية الأخطاء التي وقع فيها طاقم التحكيم الذى ادار لقاء الفريق البترولي اليوم مع الاهلي والذى انتهى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف في الدوري.

وسوف يجلس مسئولوا النادي مع عبد الناصر محمد مدير الكرة غدا لبحث ابعاد الأخطاء لطاقم التحكيم ،سواء في الغاء هدف صحيح مائة في المائة بأراء المتابعين ومراجعة فيديو اللقاء، او في طرد احمد رفعت مهاجم الفريق في وقت مهم وحساس ما أضاع

على الفريق نقطتين غالييتن.

وأكد المحاسب زكريا السيد نائب رئيس نادي انبي في تصريحات خاصة لبوابة الوفد انه على يقين بأن الأخطاء واردة من جانب الحكام لكن ظروف موقع الفريق في جدول الدوري يحتم أهمية إختيار طاقم تحكيم يتناسب مع أهمية المباراة سواء لإنبي أو للأهلي .

وقال هناك غموض بشأن عملية طرد اللاعب احمد رفعت وسوف نستمع اليه لكن ماوصلنا حتى الأن ان اللاعب وضع

يده على كتف الحكم وقال له: "شكرا ارتحت كده ،ولو حدث ذلك سيكون خطأ من لاعبنا بالتأكيد".

لكن وضع اللاعب يده على كتف الحكم كإشادة ليس عيبا ،خاصة ان الحكم بدا وديا مع حسين الشحات لاعب الاهلي في بداية اللقاء ووضع يده على كتف اللاعب .!

وعن اللقاء قال السيد: نجحنا الى حد كبير في الشوط الاول من تحجيم خطورة الاهلي والخروج متاخرين بهدف نظرا لحماس الاهلي ورغبته في الفوز للإقتراب من القمة، لكننا في الثاني وخاصة في الدقائق الاخيرة كنا ندا قويا وسجلنا هدفا صحيحا بشهادة الجميع مشيرا الى ان الفريق تحسن كثيرا في جماعية الاداء والانسجام والقادم افضل.